Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
КиберЛенинка — это научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний.
Каталог тем научных статей на базе рубрикатора Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD)
- Медицинские науки
- Фундаментальная медицина
- Клиническая медицина
- Науки о здоровье
- Биотехнологии в медицине
- Естественные и точные науки
- Математика
- Компьютерные и информационные науки
- Физика
- Химические науки
- Науки о Земле и смежные экологические науки
- Биологические науки
- Техника и технологии
- Строительство и архитектура
- Электротехника, электронная техника, информационные технологии
- Механика и машиностроение
- Химические технологии
- Технологии материалов
- Медицинские технологии
- Энергетика и рациональное природопользование
- Экологические биотехнологии
- Промышленные биотехнологии
- Нанотехнологии
- Гуманитарные науки
- История и археология
- Языкознание и литературоведение
- Философия, этика, религиоведение
- Искусствоведение
- Сельскохозяйственные науки
- Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство
- Животноводство и молочное дело
- Ветеринарные науки
- Агробиотехнологии
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- Социальные науки
- Психологические науки
- Экономика и бизнес
- Науки об образовании
- Социологические науки
- Право
- Политологические науки
- Социальная и экономическая география
- СМИ (медиа) и массовые коммуникации
О научной библиотеке и открытом доступе к науке (open access)
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Библиотека комплектуется научными статьями, публикуемыми в журналах России и ближнего зарубежья, в том числе, научных журналах, включённых в перечень ВАК РФ ведущих научных издательств для публикации результатов диссертационных исследований. Научные тексты, представленные в библиотеке, размещаются в интернете бесплатно, в открытом доступе и могут быть найдены как с помощью популярных поисковых систем, так и посредством системы полнотекстового научного поиска с поддержкой русской морфологии на сайте библиотеки. Пользователям библиотеки предоставляется возможность читать научные работы с экрана планшета, мобильного телефона и других современных мобильных устройств. Издателям предоставляется сервис присвоения DOI. Подробнее о научной библиотеке.